"El último partido que juegue...": Esteban Paredes deja en suspenso su retiro del fútbol

04.06.2022

¿Qué pasará con Esteban Paredes? Hace algunas semanas, con una extensa carta publicada en las redes sociales, el delantero de 41 años se despidió de Coquimbo Unido y de inmediato se pensó en un retiro de la actividad, pero no se trataba de eso.

Este sábado el ídolo de Colo Colo participó en una clínica deportiva y confirmó que su último encuentro lo jugará en el Estadio Monumental. "Cuando me retire del fútbol, va a ser el último partido que juegue en el Monumental, es un hecho. Hay un contrato de por medio donde tengo la despedida ahí. Es un partido de despedida", expresó.

"Profesionalmente todavía no lo sé (próximo club), volviendo de vacaciones lo voy a definir", complementó el oriundo de Cerro Navia, quien reveló conversaciones con un club de la Primera B. "Sí, hablé con Sebastián Nasur (dirigente de Santiago Morning)", detalló.

Paredes, además, contó los motivos por los que abandonó el cuadro nortino. "Es un tema de salud, también por eso dejé Coquimbo Unido. No podía seguir jugando 90 minutos, me venía infiltrando muchas veces. Siempre he sido un agradecido de la gente, del público, no me queda más que agradecerle a los hinchas", concluyó.