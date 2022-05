Llegó el día: Esteban Paredes anuncia su retiro del fútbol profesional

24Horas.cl Tvn

26.05.2022

Finalmente llegó el día que muchos fanáticos de Esteban Paredes temían, pero que era inminente. Este jueves, mediante una carta dirigida a Coquimbo Unido, el delantero de 41 años anunció su retiro del fútbol profesional.

"Hoy toca despedirme de ustedes y, como siempre, lo hago dando las gracias. Desde el primer día me hicieron sentir como en casa. Cada grito de aliento, cada palabra de apoyo me sirvieron para dejarlo todo en este año y medio que estuve en el querido Coquimbo Unido", sostuvo al inicio.

En la misiva, además, el atacante reconoció que en su ciclo en el cuadro aurinegro "me reencanté con lo que más amo que es jugar al fútbol, me entregué por completo por una camiseta que significa mucho: pasión, garra, esfuerzo y, por sobre todo, excelencia deportiva. No tengan dudas que mi corazón ya es un poco “pirata”, por su gente, por cada funcionario que desinteresadamente trabaja duro por hacer grande esta hermosa institución.".

Finalmente, el oriundo de Cerro Navia cerró su dedicatoria con emotivas palabras. "Fui feliz en Coquimbo, fui feliz junto a mis compañeros llevando al equipo otra vez a Primera. Es un hito que no olvidaré. Si en la cancha se dieron mejor o peor las cosas, es parte de esta hermosa actividad. Pero esa camiseta del “Barbón” la sudé con mucha pasión. Seguro nos volveremos a encontrar. Adiós y gracias por todo", expresó.

La brillante carrera de Esteban Paredes

Nacido el 1 de agosto de 1980, el delantero debutó en 2000 con Santiago Morning, cuadro al que defendió en tres etapas. También tuvo pasos por Deportes Puerto Montt, Universidad de Concepción, Pachuca Juniors, Cobreloa, Atlante de México y Coquimbo Unido.

Sin embargo, su ciclo más feliz y que lo consagró a nivel nacional lo vivió en Colo Colo, donde anotó 198 goles en 318 partidos y levantó ocho títulos.

Si esto no fuese suficiente, el '7' se retira de la actividad como el máximo goleador de Primera División con 221 conquistas.

Su paso por la Selección Chilena, además, consta de 42 compromisos, 12 goles y dos participaciones en Copas del Mundo.