El "detalle" que no dejó pasar Esteban Paredes en el mensaje de despedida a Johnny Herrera: "No te voy a poder hacer más goles"

24horas tvn

08.04.2021

Sin duda una de las grandes rivalidades del fútbol chileno en los últimos años la protagonizaron Johnny Herrera y Esteban Paredes. A partir de esto, tras el anuncio de retiro del ídolo de Universidad de Chile, el histórico delantero de Colo Colo le dedicó unas palabras.

"Un gran saludo a Johnny Herrera, por su gran carrera que hizo tanto en la 'U' como en nuestro fútbol chileno. Sabemos que dejó un legado muy importante, es el más ganador en la 'U'... Desearle suerte en esta etapa que está tomando, es muy difícil retirarse del fútbol", dijo Paredes en un video a TNT Sports.

Al finalizar, recordó los clásicos y le lanzó una broma refiriéndose a los 16 goles que le convirtió en su carrera.

"Los mejores éxitos del mundo para ti y tu familia. Lo bueno o lo malo, es que los clásicos no van a ser de la misma forma, no tan picantes como eran antes, pero vas a tener la dicha que no te podré hacer más goles", cerró.