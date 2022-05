Esteban Paredes confirma: "Mi último partido de la primera rueda del torneo será ante Curicó"

24horas tvn

11.05.2022

Posterior al entrenamiento de Coquimbo Unido de cara al partido de este sábado ante Colo Colo, Esteban Paredes salió a desmentir el rumor que indicaba que su último partido como profesional sería precisamente este fin de semana tras el encuentro ante los albos.

: El partido que transmitirá TVN de la 13ª fecha del Campeonato Nacional 2022 Leer más

El histórico goleador fue contundente al manifestar que "es totalmente mentira, yo no he dicho nada. Son palabras que no han salido de mi boca. Yo tengo contrato hasta fin de año con esta institución".

Paredes eso sí detalló que con la dirigencia acordaron que "a mitad de año vamos a evaluar (...) Mi último partido de la primera rueda es con Curicó Unido y ahí evaluaremos junto a los dirigentes y cuerpo técnico qué es lo mejor para Coquimbo y también para mí".







¿PODRÁ JUGAR ANTE COLO COLO?

El delantero detalló que "vengo arrastrando una pubalgia del torneo pasado y este año jugué casi todos los partidos, lo que me terminó pasando la cuenta. Muchas infiltraciones así que tuve que parar casi tres semanas para hoy entrenar con normalidad".

Respecto a si llegará en condiciones para jugar el sábado ante Colo Colo, Paredes respondió: "Sí , estoy a disposición. Veremos lo que decida el cuerpo técnico, que sea lo mejor para el equipo".