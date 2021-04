Paredes tras marcar en Coquimbo Unido: “Después de la desvinculación de Colo Colo me sentí súper mal”

"Luego me incorporé a Coquimbo, otro aire, otra vida y me he sentido cada día muy feliz, contento", afirmó el goleador.

04.04.2021

Tras el encuentro válido por la primera fecha de la división de plata del balompié nacional, uno de los protagonistas del partido, Esteban Paredes, conversó con TNT Sports tras el pitido final.



El “Tanque” fue premiado como el mejor jugador de la cancha, en un encuentro donde anotó su primer tanto con la camiseta Pirata al 37’, decretando el 2-1 parcial, y tras finalizar el encuentro, recordó su polémica salida de Macul.



“Estoy feliz. Después de la desvinculación de Colo Colo me sentí super mal, dos a tres semanas estuve muy mal. Luego me incorporé a Coquimbo, otro aire, otra vida y me he sentido cada día muy feliz, contento. Hoy se notó en la cancha, otro aire, otros compañeros. La gente me ha recibido muy bien y el cariño se agradece. Esperemos darle alegría con los triunfos”, declaró.



Respecto a la cuota goleadora en la Primera B, Paredes fue cauto. “Hay que ir de a poco. 15 a 20 goles, ahí está la meta. Es un equipo que aún no me conoce bien, pero creo que a ratos anduvimos muy bien. A medida que pasen los partidos, nos vamos a ir conociendo mejor y poder expresar lo que quiere el profe”, finalizó.