Esteban Paredes: "Es complicado cuando llega gente que recién lleva seis meses y se apodera del club"

24Horas.cl TVN, Agencia Aton

11.05.2020

Los dirigentes de Blanco y Negro y los representantes del plantel de Colo Colo se volvieron a reunir este lunes para intentar llegar a un acuerdo tras el conflicto por la rebaja de sueldos, pero nuevamente no alcanzaron un pacto.

Tras la cita, el goleador y capitán del 'Cacique', Esteban Paredes, expresó: "Llevamos varias semanas negociando. Nosotros los jugadores, además de los trabajadores, siempre vamos por lo justo. No le queremos robar un peso al club, jamás ha sido la intención. Queremos llegar a acuerdo con Blanco y Negro. Llegar a un buen acuerdo para ambos".

"Como equipo y plantel hemos decidido tener una reunión entre todos, pero lo vemos difícil, lejano, pueden variar las opiniones de aquí a mañana, pero como plantel les vamos a exponer y ver qué es lo que opinan nuestros compañeros. Nosotros nos hemos tomado una atribución que quizás no debería, pero hemos decidido no cobrar los premios de la Copa Libertadores, lo que es un porcentaje alto, también de Copa Sudamericana. Estamos cediendo bastante en eso y le estamos dando plazo a la dirigencia para que cumpla con el 100% de nuestro sueldos", añadió.

Sobre la devolución del dinero, el 'Tanque' sostuvo: "Nosotros estamos dispuestos a que sea en uno, dos o tres años. Hay un porcentaje que no es mínimo, vamos a preguntarle al plantel que es lo que piensan. Nosotros luchamos por 25 jugadores y 50-60 trabajadores a los que les mandaron la carta con el descuento. Nosotros buscamos negociar con ByN, cediendo premios que nos deben y en partidos amistosos, cenas y son muchos los que terminan el contrato. Hemos cedido 3 años y eso nos duele demasiado. La gente no sabe la realidad".

Además, el ariete explicó que ellos no reciben finiquitos al terminar sus contratos: "Nosotros somos trabajadores, llevo 11 años en la institución y no me voy con un finiquito. Hay muchos trabajadores que se llevan finiquito, nosotros no y nos sirven las remuneraciones como a todos. Siempre quisimos ayudar al club".

Sobre las críticas de Daniel Morón, dijo: "Duele cuando tiran ídolos a pelear con otros. Ese es un show para la gente que no debería verse. En vez de unirnos, nos hace pelear y eso no debería ser. Me duele cuando por cámara o la TV mandan mensajes, siendo que siempre nos comunicamos personalmente, duele".

Paredes comentó la ausencia del presidente Aníbal Mosa en la cita realizada este lunes.

"Me extrañó mucho que no haya estado en la reunión de hoy. Esperemos tener otra mediación y la verdad es que cansa. Quedamos ambas partes mal para la gente, siendo que no es así. Esperemos se solucione pronto", subrayó.

Finalmente, Paredes lanzó un duro dardo contra un personero de ByN que se presume podría ser Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente ejecutivo que tomó las riendas de las negociaciones.

"Es difícil, complicado. Hablo personalmente, porque tengo una relación de tantos años, llega gente que en seis meses se apodera del club y es complicado. Cuando se reanude esto seré siempre el mismo Esteban Paredes. Me encantaría una mediación con Aníbal Mosa directamente, pero bueno. ¿Por quién lo digo? Por el que tome las palabras", cerró.

