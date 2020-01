Esteban Paredes exigió justicia por hincha de Colo Colo que falleció tras ser atropellado por Carabineros

Agencia Uno

31.01.2020

El capitán y goleador de Colo Colo, Esteban Paredes, se refirió por primera vez a la muerte de Jorge Mora (37), el hincha albo que murió el martes pasado tras ser atropellado por un camión de Carabineros afuera del Estadio Monumental.

Paredes utilizó su cuenta de Instagram para expresar su pesar por este hecho, junto con solicitar que se haga justicia por el fallecimiento de “Neko”, quien fue sepultado este viernes en Maipú.

El atacante publicó una foto de Mora, expresando “mis más sinceras condolencias para la familia de nuestro hincha Jorge Mora, queremos Justicia para NEKO".

Cabe recordar que la muerte de Jorge Mora fue lamentada por diferentes clubes del fútbol chileno, así como por el CSD Colo Colo, junto a Blanco y Negro.

PROGRAMACIÓN 2° FECHA

Viernes 31 de enero

18:30 Coquimbo Unido vs. Audax Italiano

21:00 Unión La Calera vs. Unión Española

Sábado 1 de febrero

12:00 Universidad de Concepción vs. Santiago Wanderers

17:30 Palestino vs. Huachipato

17:30 Universidad de Chile vs. Curicó Unido

Domingo 2 de febrero

12:00 Cobresal vs. Colo Colo

18:00 Universidad Católica vs. O'Higgins

20:30 Deportes Iquique vs. Everton

Lunes 3 de febrero

19:30 Deportes La Serena vs. Deportes Antofagasta

Tabla de posiciones:

Tabla de goleadores: