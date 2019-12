Esteban Paredes lamentó salida de Jorge Valdivia de Colo Colo: "No sé qué habrá pasado"

24Horas.cl TVN

20.12.2019

Esteban Paredes lamentó este viernes la salida de Jorge Valdivia de Colo Colo, una salida que se confirmó a mediados de esta semana luego que los albos confirmaran que no se le renovaría el contrato al 'Mago'.

El capitán de los albos dialogó brevemente con la prensa luego del regreso del Cacique a las prácticas de cara a los desafíos 2020, en donde "rompió el silencio" y se sinceró respecto al adiós del volante.

"Es una lástima, la verdad, porque todos sabemos lo que es el 'Mago'. No sé lo que habrá pasado, pero hay que ver los compañeros que llegan ahora", dijo el 'Tanque'.

Consignar que luego de su salida de Colo Colo, aún se desconoce en qué club militará la próxima temporada Jorge Valdivia, aunque todo indica que continuará su carrera fuera del fútbol chileno.

Mosa y salida de Jorge Valdivia de Colo Colo: "Nunca recibimos un gesto"

Gran revuelo generó el anuncio de Colo Colo informando que el club había tomado la decisión de no renovar el contrato de Jorge Valdivia para la temporada 2020, deseándole un "venturoso futuro y agradece el compromiso".

En ese contexto, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, explicó que la partida del "Mago" se debió a que no hubo un "gesto" de parte del jugador respecto a su sueldo, el que en la dirigencia alba esperaban reducir para concretar una extensión de contrato.

Representante de Jorge Valdivia: "No hubo ninguna oferta por parte de Colo Colo" Leer más

"(Marcelo Espina) Tuvo conversaciones con su representante porque el directorio lo mandató para buscar un tipo de acuerdo para ver un gesto en su renta", dijo el mandamás de la concesionaria.

"Nunca recibimos un gesto y, al no tener esa disposición, ese gesto que esperaba la institución, dado el poco tiempo que jugó Jorge el 2019, el directorio decidió no renovarle contrato", agregó.

Sin embargo, en diálogo con Deportes en Agricultura, el representante del volante, Mauricio Valenzuela, aseguró que no hubo ninguna oferta por parte de Colo Colo: "No hubo ninguna oferta por parte de Colo Colo y no hay negociación si no hay oferta".