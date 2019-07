Esteban Paredes recibió el alta médica y podría reaparecer en Colo Colo

Agencia Uno

23.07.2019

Buenas noticias recibió Mario Salas este martes en el Estadio Monumental, luego de que se confirmara que para el reinició del Campeonato Nacional podrá contar nuevamente con tres de sus figuras.



Según informó Radio Cooperativa, Esteban Paredes, Pablo Mouche y Agustín Orión recibieron el alta del cuerpo médico del club ya están a disposición para ser considerados por el “comandante”.



De esta forma, Salas ya podría alinear desde el primer minuto a Paredes y Mouche, o por lo menos incluirlos en el banco de suplentes. Sobre Orión, todo indica que seguirá relegado por Brayan Cortés.





Además, el parte médico de Wilson Ferrada tranquilizó al DT sobre el estado de Gabriel Costa, quien salió con molestias físicas en el último duelo ante Barnechea.



El uruguayo solamente presenta una inflamación, y podrá sumarse a los entrenamientos con normalidad a partir de mañana miércoles en Macul.





Sin embargo, no todas fueron buenas noticias, ya que se confirmó que el retorno de Jorge Valdivia a los campos de juego deberá esperar, ya que el “mago” aún está en etapa de “reintegro deportivo”.



Cabe recordar que el próximo partido de Colo Colo será ante Everton, este domingo 28 de julio a las 17:30 horas en el Estadio Monumental, por la fecha 15 del Campeonato Nacional.

La programación del inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional

Viernes 26 de julio:



20:00 horas – Coquimbo Unido vs Universidad de Concepción



Sábado 27 de julio:



12:30 horas: Unión Española vs Cobresal

15:00 horas: Palestino vs Universidad de Chile

20:00 horas: Audax Italiano vs Deportes Iquique



Domingo 28 de julio:



12:30 horas: O'Higgins vs Deportes Antofagasta

15:00 horas: Huachipato vs Universidad Católica

17:30 horas: Colo Colo vs Everton

20:00 horas: Unión La Calera vs Curicó Unido