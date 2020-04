Esteban Paredes tras 'quiebre total' en Colo Colo: "Puede ser una opción que no juegue más"

24Horas.cl TVN

22.04.2020

Colo Colo vivió este miércoles 22 de abril uno de los días más convulsionados que se recuerden en los últimos años, luego que se conociera el quiebre total entre dirigencia y jugadores por el debate de reducir los sueldos del plantel.

Y en conversación con Canal 13, Esteban Paredes, capitán de los albos, sacó la voz y desmintió los dichos de la regencia de Blanco y Negro, junto con dejar abierta la puerta a la posibilidad de no volver a jugar.

"Puede ser una opción que no juegue más. Eso se tendrá que evaluar de acá a mitad de año. Y si tengo que dejar el club por Colo Colo, lo voy a dejar, si tengo que renunciar por Colo Colo, no por Blanco y Negro, también lo voy a hacer. Pero no me pongan en jaque todo lo que he dado y entregado por Colo Colo, no solo yo, sino que todos mis compañeros. Eso es lo que más duele", señaló.

Además, Paredes, quien además leyó un comunicado, reconoció que está muy dolido por lo ocurrido en este "miércoles negro" en la historia del equipo más popular del país.

"Como plantel estamos muy dolidos por los dichos de nuestros dirigentes. La verdad es que hay tres nombres que salieron: Mati Zaldivia, Julio Barroso y quien les habla. Nosotros somos los voceros de un plantel de 25 jugadores. En ningún momento tenemos la capacidad de disponer del resto del equipo", reflexionó.

En tanto, sobre su relación con Aníbal Mosa y Daniel Morón, el goleador histórico del fútbol chileno fue contundente.

"Es un tema complicado. Tengo muy buena relación con Aníbal Mosa. Hoy me decepcionó por todo lo que se dijo. Un presidente tiene que darle el mayor de seguridad a sus trabajadores. Es válida, pero para nosotros no. Dejó mucho que desear", dijo sobre el mandamás de ByN.

Finalmente, sobre el arquero campeón con los albos en la Copa Libertadores 91, Paredes le respondió sobre sus dichos donde comparó el esfuerzo realizado en la quiebra de Colo Colo en 2002 con lo ocurrido este miércoles.

"Está de la otra vereda Morón. En 2002 muchos jugadores de Colo Colo se fueron, otros siguieron jugando pero después cobraron sus platas. Y estaba bien. No sé de qué nos hablan a nosotros", concluyó.

