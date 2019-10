Esteban Paredes y el comunicado de los "grandes": "No les nace de sentimiento"

Agencia Uno

25.10.2019

El delantero y capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, aseguró este viernes que el plantel albo esta dispuesto a manifestarse 'in situ' en favor del pueblo en esta crisis político-social que se vive en Chile y que llevó al gobierno a entregar un paquete de medidas.



El goleador histórico del futbol chileno declaró en diálogo con radio ADN que "por qué no ir y manifestarnos como equipo, darle un apoyo a la gente que trabaja todos los días y se levanta a las 5 de la mañana. Estaban todos de acuerdo en el equipo”.



"Queremos que el pueblo se manifieste junto con nosotros, ir a manifestarnos como equipo y que ojalá tengamos un mejor Chile el día de mañana", añadió.

De esta forma, el ‘7’ del ‘Cacique’ espera que el equipo en pleno se haga presente en las manifestaciones. "Hay muchos compañeros que han ido solos, pero si nos unimos y con el mismo sindicato, el futbolista puede ser una buena opinión y un buen apoyo para la gente. No tan solo los tres planteles, se pueden juntar todos los equipos”, dijo.



Incluso, el ‘Tanque’ fue crítico con el comunicado enviado el martes por los tres clubes denominados grandes (Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica), quienes entregaron en conjunto un mensaje de unión al país.



“Lo del comunicado de los clubes lo hacen para tirar algo que no les nace, no se mojan el potito. Me pareció eso (…) Se puede juntar más gente que los planteles de Colo Colo, la U y la UC. Sería extraordinario”, apuntó.





Para finalizar, el artillero albo espera que el gobierno cumpla con lo que exige el pueblo. “Hablaba con mi viejo y nos damos cuenta que hay mucho celular para grabar y sacar fotos. Cuando fue el golpe no había esa posibilidad. Igual ahora es distinto, es todo un país el que se manifiesta. Comencé diciendo que hay mucha pena, los niños preguntan qué pasa y hay que explicarles. Los niños son el futuro. No podemos esperar por soluciones, debemos darle corte, que el Presidente de una vez por todas de soluciones concretas”, sentenció.