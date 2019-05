Esteban Paredes y el mal momento de la 'U' antes del Superclásico: "No tenemos que revivir a nadie"

24Horas.cl TVN

15.05.2019

Esteban Paredes habló con los medios este miércoles en el Estadio Monumental, adelantando lo que será el Superclásico ante Universidad de Chile este sábado por la fecha 13 del Campeonato Nacional.

En primer término, el capitán de Colo Colo se refirió a su estado de forma, revelando que hoy por hoy se encuentra bien de su molestias en el aductor.

"Hoy me ha dolido muy poco, casi nada, para ser sincero. Por eso estoy tan alegre y positivo porque uno quiere jugar sin dolor. Estos partidos se juegan a muerte y hay que estar al cien por ciento", dijo.

En otro tema, Paredes analizó brevemente el mal momento de los azules en la previa a este encuentro, ubicándose en el último lugar de la tabla de posiciones.

"En esta situación, más allá que le pongas futbol o garra, de repente no salen las cosas y creo que es muy complicado salir del fondo. Nosotros no tenemos que revivir a nadie, tenemos que hacer nuestro fútbol, nuestro trabajo y ganar el partido", reflexionó.

Además, y consultado ante una eventual ausencia de Johnny Herrera en el arco colegial, Paredes evitó referirse al tema y subrayó que "no me interesa, voy a hablar de Colo Colo nada más".

Finalmente, el capitán de los albos se refirió a los dichos de Iván Morales, quien aseguró que le gustaría que la "U" descendiera a Primera B a fin de temporada.

"Iván se acercó hoy y conversó con algunos de nosotros. Como muchacho joven está muy arrepentido. Esto sigue siendo fútbol más allá de las rivalidades del hincha, uno comete estos errores al decir estas cosas que si las puedes pensar pero no decirlas. Es un momento complejo el que viven pero nosotros estamos enfocados en ganar y en alcanzar a Universidad Católica", cerró.

Programación Superclásico:

U. de Chile vs. Colo Colo | Sábado 18 de mayo | 12 horas | Transmite CDF Premium, CDF HD y Estadio CDF.

PROGRAMACIÓN DÉCIMATERCERA FECHA

Viernes 17 de mayo

Palestino vs. Cobresal. 15:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Unión La Calera vs. Unión Española. 18:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán.

Universidad Católica vs. Deportes Antofagasta. 20:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Sábado 18 de mayo

Universidad de Chile vs. Colo Colo. 12:00 horas. Estadio Nacional.

O'Higgins vs. Everton. 18:30 horas. Estadio El Teniente.

Domingo 19 de mayo

Huachipato vs. Universidad de Concepción. 12:30 horas. Estadio CAP.

Coquimbo vs. Deportes Iquique. 15:00 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Audax Italiano vs. Curicó Unido. 17:30 horas. Estadio Bicentenario La Florida.

EL MÁXIMO GOLEADOR: MAURO QUIROGA

El delantero argentino de 29 años, Mauro Quiroga de Curicó Unido, aparece como el máximo artillero del torneo nacional luego de anotar ocho goles, seguido por Ignacio Jeraldino de Audax Italiano con seis tantos, al igual que Roberto Gutiérrez de Palestino.

¿El equipo más anotador? Curicó Unido junto a Universidad Católica que suman 21 goles, finalizando este podio Colo Colo con un gol menos.