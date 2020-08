Esteban Paredes y la superada crisis en Colo Colo: "Hubo diálogos que subieron de tono"

24Horas.cl TVN

19.08.2020

Esteban Paredes fue uno de los presentes en la ceremonia de este miércoles en el Estadio Nacional donde se oficializó el regreso del fútbol chileno para el próximo sábado 29 de agosto.

Tras el anuncio, el goleador y capitán de Colo Colo habló con la prensa donde respondió a varios temas, entre ellos el acuerdo entre jugadores y dirigentes de Blanco y Negro por los sueldos.

"Nos juntamos con Aníbal (Mosa), nuestro presidente que se ha portado bien. Zanjamos las dudas y entre todos decidimos que era lo mejor llegar a un acuerdo. Somos un camarín unido. En su momento hubo distanciamiento, pero hoy en día se habló todo lo que se tenía que hablar", reconoció el máximo artillero histórico del balompié criollo.

Además, reconoció problemas entre jugadores: "Se pintó (el conflicto) más malo de lo que fue. Entre nosotros hubo diálogos que subieron de tono, pero eso te hace más fuerte para seguir en competencia", asume.

Por lo mismo, ahora el 'Tanque' quiere solamente pensar en la reanudación del fútbol: "Nos estamos enfocando en la competencia. Se habló todo lo que se tenía que hablar, así que está todo OK para que nos enfoquemos en lo que viene, que son los partidos. Esperamos que este viernes podamos hacer un amistoso. No es lo mismo jugar entre nosotros que contra un rival, hay más roces. Entre nosotros nos preocupamos de no lastimar al compañero".

Consignar que Colo Colo retomará la acción en el Campeonato Nacional ante Santiago Wanderers, en duelo pendiente por la octava fecha, el sábado 29 de agosto a partir de las 13:30 horas.

Programación:

Colo Colo vs. Wanderers | Sábado 29 de agosto | Estadio Monumental | 13.30 horas | Transmite CDF.

Tabla de posiciones Campeonato Nacional 2020:

Tabla de goleadores Campeonato Nacional 2020: