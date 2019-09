Esteban Paredes y posible retiro al final de la temporada: "Todavía no se decide nada"

El delantero de Colo Colo, luego de recibir un homenaje del Sifup por alcanzar el récord de 'Chamaco' Valdés, volvió a reiterar que no se cierra a la opción de continuar jugando un año más.

04.09.2019

Esteban Paredes, delantero de Colo Colo, volvió a señalar que recién a fin de año tomará una decisión sobre si continuará en el ‘Cacique’ para el año 2020

En el evento donde fue homenajeado por el Sifup, por alcanzar el récord de Francisco ‘Chamaco’ Valdés como goleador histórico del fútbol chileno, el ‘Tanque’ se refirió a su futuro y específicamente a la posibilidad de seguir en el cuadro albo.

"Siempre he dado todo por Colo Colo, más allá de los temas personales. Es una puerta que se abre. Lo hemos hablado con el presidente (Aníbal Mosa) y con Harold (Mayne-Nicholls). Pero todavía no se decide nada, porque yo la vez pasada cuando me entrevistaron dije que a fin de año iba a tomar la decisión", aclaró.

Ante la opción de tomar un cargo administrativo en Pedrero, el experimentado ariete indicó que "cuando llegó Harold tuvimos una conversación en la que hablamos de todo: de fútbol, del club, de las divisiones inferiores, del primer equipo. Así que te repito, la decisión la voy a tomar a fin de año y ahí vamos a ver qué es lo que pasa".

Recordar que el ‘7’ del ‘Cacique’, de 39 años, había comunicado el pasado 10 de noviembre que se retiraba del fútbol al final de la temporada 2019. "Es una decisión familiar", explicó el atacante en su oportunidad. Ahora, Paredes evalúa seguir.

Programación fecha 21:

Viernes 13 de septiembre:

19:30 horas | Huachipato vs. Curicó Unido | Estadio CAP Acero

Sábado 14 de septiembre:

12:30 | Palestino vs. Coquimbo Unido | Municipal de La Cisterna

15:00 | Deportes Iquique vs. Audax Italiano | Estadio Cavancha

17:30 | Unión Española vs. U. de Chile | Estadio Santa Laura

Domingo 15 de septiembre:

12:30 | U. de Concepción vs. Colo Colo | Ester Roa

15:00 | Cobresal vs. Everton | Estadio El Cobre

17:30 | U. Católica vs. O'Higgins | San Carlos de Apoquindo

20:00 | Unión La Calera vs. Deportes Antofagasta | Nicolás Chahuán

