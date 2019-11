Esteban Paredes y programación de la ANFP: "Nosotros estamos en paro"

24Horas.cl TVN

27.11.2019

El delantero y capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, se mostró firme este miércoles en la postura de no jugar lo que resta del Campeonato Nacional, afirmando tajantemente que “nosotros estamos en paro”.

Recordar que el martes el Consejo de Presidentes de clubes de la ANFP decidió continuar con los torneos, al no lograrse el quórum necesario para dar por terminada la competencia (de 38 votos que se necesitaban se lograron 34).

En tanto, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) determinó en votación no disputar la recta final de los campeonatos. Aunque los dichos de Gamadiel García, su presidente, fueron claros al señalar que "no es un paro debido a que no tenemos un petitorio ni nada que solicitar con respecto a demandas desde los futbolistas hacia la ANFP, pero la seguridad es lo mínimo que debemos tener, es fundamental".

Consultado por la postura de los jugadores y luego que la ANFP iniciara el trabajo para reprogramar las fechas que restan, el ‘7’ del ‘Cacique’ declaró, contrario a lo que dijo García, que "nosotros estamos en paro, no sé por qué la ANFP programó la fecha. El partido de Iquique contra La Calera superó todos los límites, no podemos hacernos los locos por el tema”.

"Yo sé que hay gente que quiera que vuelva el fútbol, pero están los trabajadores del fútbol, nuestras familias. También me parece algo raro que hayan programado. Hay cosas anormales, Coquimbo viajó a las 12 de la noche y lo hizo de civil”, complementó el máximo goleador histórico del fútbol chileno.

