"Esto es el karma": La llamativa publicación de Jaime Valdés tras el despido de Mario Salas

El volante, que no fue considerado por el hoy cesado entrenador, captó la atención en redes sociales por un llamativo mensaje.

24Horas.cl TVN

25.02.2020

Minutos después de que Colo Colo oficializara la salida del técnico Mario Salas, Jaime Valdés publicó en su cuenta de Instagram un breve video que llamó especialmente la atención de los hinchas.

En las imágenes un freestyler dice fuertemente: "Esto es el karma en su máxima expresión", lo que para muchos fue una indirecta al recientemente cesado DT de Colo Colo.

"Medio palo", "entendí la referencia", "para ti Salas", y "vuelve a Colo Colo ahora", fueron algunos de los mensajes que los hinchas le dejaron al volante.

Valdés llegó esta temporada a Deportes La Serena luego de que Colo Colo le informara que no iba a ser considerado en el plantel 2020.

"La decisión me la comunicaron Mario Salas y Marcelo Espina. Fue una reunión muy cortita y después de dos minutos di las gracias y me fui. No ameritaba pedir explicaciones, aparte que para mí fue un golpe duro. Decidí salir del estadio y llegar a mi casa", declaró tiempo atrás sobre su salida de los albos.

Tabla de posiciones Campeonato Nacional 2020:

Tabla de goleadores Campeonato Nacional 2020: