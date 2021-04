La molestia de Marcos Bolados ante consulta por dichos de Esteban Paredes: "Esto es para armar conflictos"

24Horas.cl TVN, Agencia Aton

08.04.2021

Este miércoles Esteban Paredes reveló que en 2020 hubo una pelea a combos que quebró al plantel de Colo Colo y que fue por el tema de dineros a los referentes del equipo.

Y este jueves el delantero Marcos Bolados tuvo que responder, con cierta molestia, ante los dichos del ex capitán del 'Cacique', quien actualmente se encuentra en Coquimbo Unido.

"Yo no les voy a decir nada porque no se puede decir nada y no tiene que salir nada de lo que hablamos. Esto es para armar conflicto y si me quieren hacer una pregunta del domingo respondo, no me dan ganas hablar de otra cosa, sólo estoy concentrado para el domingo", reconoció en conferencia de prensa.

Sobre el actual momento del conjunto de Macul, el extremo sostuvo: "El grupo me sorprende, es muy bueno y unido, se ha visto reflejado en los partidos. Me siento bien y contento, esperamos poder demostrarlo en la cancha".

En cuanto al tema de refuerzos, dijo: "No tengo idea, no es tema mío y no me meto. En los partidos siento que nos falta terminar bien las jugadas, porque llegamos harto y bien".

Pero también Bolados comentó el buen nivel de su compañero Iván Morales: "Lo veo futbolísticamente súper bien, me gusta como juega y ha subido harto su rendimiento".