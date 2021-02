Estos son los cuatro escenarios que dejarían a Colo Colo en Primera División

24horas tvn

08.02.2021

El próximo jueves 11 de febrero, Colo Colo disputará en el estadio Monumental uno de los partidos más importantes de su historia, ya que de vencer a Cobresal podrían comenzar a sellar su permanencia en Primera.

Hasta ahora, restando solo dos fechas para el final, los albos tendrían que disputar el partido por la permanencia ante la Universidad de Concepción.

Los escenarios que dejarían a Colo Colo en Primera División

1. Si gana los dos partidos que le restan ante Cobresal y O'Higgins

Deportes La Serena y Audax se enfrentan en la última fecha por lo que no correrían riesgo de disputar el partido de repechaje.

2. De conseguir un empate en las últimas dos fechas, necesita que Audax pierda sus dos partidos restantes (vs. Iquique y La Serena).

3. De sumar tres puntos de seis en disputa, Colo Colo necesita que Audax sume máximo dos puntos o La Serena uno.

4. En caso de sumar un empate y un triunfo, los albos tendrían que esperar que:

Audax sume máximo tres puntos

La Serena no más de dos unidades

Everton o la U de Conce pierdan sus dos próximos encuentros.



Esta es la programación completa de la 33° fecha del Campeonato Nacional:



MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO



10:30 horas, Deportes Antofagasta vs. O'Higgins, estadio Calvo y Bascuñán.

18:30 horas, Santiago Wanderers vs. Universidad de Concepción, estadio Elías Figueroa.

18:30 horas, Unión Española vs. Deportes La Serena, estadio Santa Laura.

18:30 horas, Curicó Unido vs. Universidad de Chile, estadio La Granja.

21:30 horas, Universidad Católica vs. Unión La Calera, estadio San Carlos de Apoquindo.



JUEVES 11 DE FEBRERO



18:30 horas, Colo Colo vs. Cobresal, estadio Monumental.

18:30 horas, Coquimbo Unido vs. Everton, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

18:30 horas, Audax Italiano vs. Deportes Iquique, Estadio Nacional.

21:00 horas, Huachipato vs. Palestino, estadio CAP.