24Horas.cl TVN

12.03.2020

Este jueves la ANFP, en conjunto al Ministerio de Salud, anunció que el fútbol chileno se jugará sin público entre el 18 de marzo y el 19 de abril por el coronavirus.

Bajo ese contexto, serán varios los partidos que se disputarán sin espectadores, incluidos los torneos internacionales. Sin duda el encuentro más llamativo que se disputará a puertas será el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile.

Hasta ahora, de acuerdo a la programación ya definida por la ANFP, se jugará sin público la novena fecha de la Primera División, la quinta de la Primera B y la primera jornada de la Segunda División Profesional.

En cambio, de acuerdo a las fechas definidas por las autoridades, sí será con público el partido por Copa Libertadores entre Colo Colo y Peñarol, programado para el martes 17 de marzo a las 19:15 horas.

Estos son los partidos que se disputarán sin público en el fútbol chileno



Copa Libertadores

Colo Colo vs. Peñarol

Universidad Católica vs. Gremio

Primera División: Novena fecha

Palestino vs. Everton

U. de Concepción vs. Unión Española

U. La Calera. vs Cobresal

Wanderers vs. Curicó Unido

UC vs. Coquimbo Unido

Deportes Iquique vs. Huachipato

Universidad de Chile vs. Colo Colo

Deportes Antofagasta vs. Audax

Deportes La Serena vs. O'Higgins

Primera B: Quinta fecha

Magallanes vs. Barnechea

Deportes Valdivia vs. Deportes Puerto Montt

San Marcos vs. Ñublense

Rangers vs. Deportes Temuco

Santiago Morning vs. San Luis

Deportes Copiapó vs. Cobreloa

Deportes Santa Cruz vs. Deportes Melipilla

Segunda División: Primera Fecha

Deportes Colina vs. Independiente de Cauquenes

Deportes Linares vs. General Velásquez

Colchagua vs. Deportes Concepción

Deportes Vallenar vs. Lautaro de Buin

Fernández Vial vs. Deportes Iberia

Deportes Recoleta vs. San Antonio Unido

(Fuente: Programación ANFP)