"Estoy cagado de frío": La frase que lanzó Johnny Herrera en el Clásico Universitario

15.04.2019

Pasan las horas y se siguen conociendo detalles de lo ocurrido en San Carlos de Apoquindo durante el duelo que animaron Universidad Católica y la U (4-0) por la fecha ocho del torneo.

Ahora en redes sociales comenzó a viralizarse un video que muestra qué dijo Johnny Herrera minutos antes de salir a la cancha. "Estoy cagado de frío", lanzó el capitán azul cuando ambos equipos se preparaban para salir a la cancha, generando la molestia de los hinchas de la UC.

Finalizado el encuentro, el capitán de la U realizó una duro crítica respecto a lo mostrado en la cancha. "Creo que fue un desastre. En el segundo tiempo casi no tuvimos ninguna opción de gol, no creamos, no defendimos, no apretamos, no ayudamos cuando un compañero se equivocó, no hicimos ninguna cobertura en defensa", afirmó.



"Peor que este partido, no podemos jugar. Tampoco podemos estar peor que la situación en la que estamos" complementó.

¿Seguirá cagado de frío este primate? Dan vergüenza dentro y fuera de la cancha.

Vamos Católica!!#LosCruzados pic.twitter.com/PEHv4qOkWv — Aitor Iratzagorria (@AMIratzagorria) 14 de abril de 2019