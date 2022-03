"Estoy desilusionado del fútbol": El difícil presente de una ex promesa de Universidad de Chile

24horas tvn

29.03.2022

Durante el partido por Copa Chile que disputó Santiago Wanderers ante Deportivo La Higuera de La Ligua, hubo un nombre que captó especialmente la atención: Luis Felipe Pinilla, la ex promesa de Universidad de Chile que el 2013 debutó con los azules con solo 15 años.

Dos años más tarde convirtió sus primeros goles en el profesionalismo e incluso fue titular en la final de Copa Chile 2015 que la U le ganó a Colo Colo tras definición a penales.

¿QUÉ FUE DE PINILLA?

En diálogo con Las Últimas Noticias el hoy delantero de 24 años reconoce que no sabe si volverá a jugar en el profesionalismo, sosteniendo que "estoy desilusionado del fútbol".





"El fútbol tiene sus injusticias y me aburrí de todo este sistema. Los técnicos te llaman un año, pero te lesionas y no te llama nadie. Uno pasa a ser desechable", argumentó.

Respecto a su última temporada en Fernández Vial, en la que disputó solo 319 minutos en diez partidos y cero goles, explica que "estuve hartos meses lesionado"

"En diciembre terminó mi contrato y no me llamaron ni para decirme que no seguía. Trabajo con un representante y hace harto tiempo que no hablamos", comentó.

SUS EX COMPAÑEROS DE SELECCIÓN

Pinilla, quien fue parte de la generación de jugadores como Francisco Sierralta, Iván Morales, Gabriel Suazo, Sebastián Vegas, entre otros reconoce en la misma entrevista que "obviamente me gustaría estar ahí, pero yo cometí errores".

"Fui inmaduro y soy autocrítico, aunque solo lo veo con algo de nostalgia y nada más. Mi cabeza en estos últimos meses ya no está en el fútbol. No quería saber nada", reconoció.