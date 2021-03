"Estoy libre por si algún club me quiere": El hilarante mensaje del ex seleccionado chileno Luis Fuentes

24Horas.cl TVN

Coquimbo Unido está armando un equipo de ensueño para lograr el retorno inmediato a Primera División, luego de descender en una "extraña" temporada 2020 donde lograron llegar a semifinales de Copa Sudamericana, pero que pese a ello terminaron perdiendo la categoría.

Y de los nombres que han incorporado los 'piratas' en su gran mayoría son jugadores veteranos con amplio recorrido y experiencia: Esteban Paredes, Carlos Carmona y Jean Beausejour. Además, a ellos se sumaría Jorge Valdivia.

Bajo este panorama, y consultado sobre el real aporte que pueden ser estas figuras, tomó la palabra Luis Fuentes, ex seleccionado chileno que comenzó y terminó su carrera en el conjunto aurinegro. De hecho, el 'Flaco' es palabra autorizada para hablar de jugadores veteranos, ya que cuando finalizó su carrera en el puerto pirata tenía 43 años.

"Me parece que están contratando jugadores con experiencia. En 2010 me tocó el proceso de retorno con Iquique y nos dio buen resultado porque llegaron varios jugadores que se acoplaron con los que estaban, tal como lo está haciendo Coquimbo", dijo a Las Últimas Noticias.

Sobre el real aporte que pueden ser, el jugador que es recordado por los hinchas nacionales al anular a Ronaldo en un partido de Eliminatorias rumbo a Alemania 2006, analizó que "va a depender mucho del rendimiento de cada jugador y de las lesiones. En todo caso, ellos están en la plenitud de su madurez, lo que es un plus para manejar partidos en momentos difíciles".

Finalmente, ya en un tomo más humorístico, aseguró haber visto la gran cantidad de bromas que han surgido en redes sociales por la avanzada edad de los refuerzos coquimbanos, junto con "ofrecerse" a algún club que pueda ficharlo pese a que este año cumple 50 años.

"Si los he visto, pero sólo son humoradas. Ellos saben lo que rinden. Cuando jugaba no había tantas redes sociales, pero los hinchas siempre opinaban. Para mí eso era una motivación. Después demostré en la cancha y quedaron tranquilos, porque vieron que había entrega y compromiso con la institución. Ahí no se fijaron en la edad. El asunto es si juegas bien o mal. Ellos tendrán que demostrar que están vigentes, no más. Lo demás quedará en la historia. Y estoy libre por si algún club me quiere, jajajá", cerró.