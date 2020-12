Estudio revela que varios clubes del fútbol chileno se encuentran en "alto riesgo de quiebra"

24Horas.cl TVN

13.12.2020

Un estudio realizado por la Escuela de Auditoría de la Universidad de Valparaíso (UV) reveló que varios clubes del fútbol chileno de Primera División se encuentran en un "algo riesgo de quiebra".

El investigador y académico de la UV, Alejandro Torres, llegó a esta conclusión tras revisar distintas variables financieras tomando los estados financieros de los clubes publicados en el sitio de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) al cierre del ejercicio anterior, es decir el 31 diciembre de 2019.

Para determinar las probabilidad de quiebra, el profesor Torres utilizó un modelo planteando "una ecuación utilizando 5 razones o índices financieros con datos extraídos del balance y de estados de resultados, lo que en la literatura financiera se conoce como el modelo “Z de Altman”".

El resultado de estos estudios entregan los posibles resultados: "inferior a 1,81 se trata de empresas que presentan una alta probabilidad de enfrentar problemas financieros y, de no ser corregidos, una probable quiebra; por encima de 2,99 representa a entidades saludables y existe una zona intermedia en que no es posible saber su comportamiento, la cual se produce cuando Z está entre los valores 1,81 y 2,99".

“En el caso de los equipos de la Primera División del fútbol profesional chileno, los que presentan “Z” inferiores a 1,81 y como tal enfrentan una complicada situación financiera son Colo Colo, Universidad de Chile, Wanderers, Everton, O'Higgins y Audax Italiano”, sentenció el investigador.

"En general los clubes presentan una adecuada liquidez, lo que nos hace concluir que tienen los recursos financieros para cumplir sus obligaciones de corto plazo. Dicha liquidez es medida mediante el índice denominado razón corriente, que es representado entre la división de los activos y pasivos corrientes", agregó.

Finalmente, explicó que “la familia de índices que presenta una mayor atención, lo constituyen los denominados índices o razones de solvencia y rentabilidad. El primero muestra el nivel de endeudamiento de los clubes, expresado esta situación en la razón deuda/patrimonio. Esta muestra la proporción de la deuda (con terceros) en la estructura de financiamiento respecto al patrimonio de la misma".

"Clubes como Colo Colo y Universidad de Chile tienen índices superiores a 1,5 veces, lo que se traduce en concluir que su deuda con terceros (obligaciones financieras, proveedores, etc.) es superior en 1,5 a su patrimonio. En el caso de Everton de Viña del Mar, dicha proporción es superior a las 3 veces", sentenció.

Consignar que este estudio no incluyó a Deportes La Serena, ya que no publicó sus cifras con arreglo al formato de balance clasificado, ni a Deportes Iquique que no presentó información pública a la fecha.

