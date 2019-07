Everton "avanza a paso firme" para fichar a Lawrence Vigoroux

24Horas.cl TVN

Lawrence Vigoroux se convirtió en el principal candidato para reforzar a Everton este segundo semestre luego de que el portero Gonzalo Collao decidiera dejar Universidad de Chile para emigrar al fútbol europeo.

Según informa El Mercurio de Valparaíso, "fuentes cercanas a la interna del club aseguran que las tratativas con el golero inglés, de padre chileno y madre jamaiquina, avanzan a pie firme".

El mismo medio advierte que "la principal traba" es que Vigoroux, actualmente sin club, quiere acordar un vínculo por solo seis meses, mientras que el conjunto viñamarino desea más tiempo.

En tanto el portero Omar Carabalí dejó de ser una opción, luego de que Colo Colo decidiera retenerlo en el plantel tras la sorpresiva salida del argentino Agustín Orión.

La programación del inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional

Viernes 26 de julio:



20:00 horas – Coquimbo Unido vs Universidad de Concepción



Sábado 27 de julio:



12:30 horas: Unión Española vs Cobresal

15:00 horas: Palestino vs Universidad de Chile

20:00 horas: Audax Italiano vs Deportes Iquique



Domingo 28 de julio:



12:30 horas: O'Higgins vs Deportes Antofagasta

15:00 horas: Huachipato vs Universidad Católica

17:30 horas: Colo Colo vs Everton

20:00 horas: Unión La Calera vs Curicó Unido