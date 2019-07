Everton de Viña del Mar anuncia a Lawrence Vigouroux como su nuevo refuerzo

24Horas.cl Tvn

31.07.2019

Everton de Viña del Mar anunció la tarde de este miércoles su nuevo refuerzo. Se trata del arquero chileno-británico de 25 años, Lawrence Vigouroux, quien viene de jugar en el Waterford de Irlanda durante el año pasado.

El club "ruletero" publicó en redes sociales un video en donde el joven portero da a conocer sus sensaciones tras ser contratado por primera vez por un fuera de las islas británicas: "En mi paso por Europa, tuve el privilegio de jugar en los mejores clubes de Inglaterra y cumplir un sueño: Poder jugar por la Selección de mi país: Chile", sostiene el jugador.

Hey, @LawrenceV93! Welcome to your new home!



¡Con el Oro y Cielo en el corazón! #VamosEverton💙💛💙 pic.twitter.com/Qh2UOcYalQ