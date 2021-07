Everton derrota a Universidad Católica y la elimina de la Copa Chile en San Carlos de Apoquindo

El actual tricampeón chileno sufrió las bajas por las convocatorias a la Roja y no pudo impedir el merecido triunfo ruletero.

Everton concretó la gran sorpresa de la Copa Chile hasta ahora, al vencer en San Carlos de Apoquindo a la Universidad Católica por 2-0, eliminándola en los octavos de final.

Los ruleteros se llevaron un merecido triunfo por 2-0 con tantos de Maximiliano Ceratto y Rodrigo Echeverría, avanzando a los cuartos de final de la competencia.

Tras un inicio un tanto disputado, Juan Cuevas sorprendió con un desborde por la banda derecha, se acomodó para la zurda y sacó un remate que dio en un defensa, pero el rebote quedó para Maximiliano Ceratto (5'), que casi sin ángulo por el sector izquierdo metió un disparo que pasó entre las piernas del joven Vicente Bernedo y su puso el 1-0 en favor de los ruleteros.



Con la ventaja en el bolsillo, la visita comenzó a controlar las acciones del encuentro, aprovechando las imprecisiones de los cruzados, que así y todo tuvieron una mayor posesión. Pero eso no impidió que Cuevas (19') intentara sorprender con un tiro libre a ras de suelo que fue contenido con alguna complicación por Bernedo, y solo dos minutos más tarde, Matías Campos López probó de zurda, ante la gran respuesta del guardameta precordillerano.



En momentos en que era más el equipo viñamarino, que llevaba varios minutos presionando sobre el sector izquierdo de la "Cato", la defensa local cedió un tiro de esquina. La ejecución, a cargo de Ceratto, encontró la cabeza de Rodrigo Echeverría (32'), que le ganó la posición a Valber Huerta y estiró las cifras para los dirigidos por Roberto Sensini.



Para el complemento, Gustavo Poyet realizó varias modificaciones intentando revertir el marcador adverso y aunque le dio mayor verticalidad al equipo, no logró su objetivo. A los 59', Raimundo Rebolledo envió un centro rasante que desafortunadamente no encontró a nadie que la empujara y a los 74', Fernando Zampedri cabeceó un centro de Alfonso Parot, pero el balón se fue ligeramente desviado.



Así, pese a la intensa presión que ejerció sobre campo contrario y aprovechando el escaso ataque de los ruleteros en la segunda mitad, la UC terminó pagando muy caro los errores en la primera fracción y Everton dio el gran batacazo del torneo, eliminando al actual tricampeón del fútbol nacional. Ahora, los de la Quinta Región esperan rival de la serie que definirán mañana Ñublense y O'Higgins.

