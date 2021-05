Everton derrotó con lo justo a Wanderers y se quedó con el clásico porteño

Agencia Aton

30.05.2021

El clásico porteño 102 se tiñó de Oro y Cielo. Everton derrotó por 1-0 a Santiago Wanderers y se quedó con una nueva edición del duelo más esperado de la Quinta Región. Con este triunfo, los de Viña del Mar han quedado con un registro de 39 partidos ganados ante los de Valparaíso en Primera División, mientras que los "caturros" rezagados con 33 victorias.



Pero si se piensa que este duelo estuvo lleno de acción, con mucho roce e incontables llegadas a portería rival, aquel razonamiento no puede estar más lejos de la realidad. En el primer tiempo, los elencos salieron con ganas de quedarse con el encuentro, mas no plasmaban aquella convicción en jugadas peligrosas que realmente complicaran a la defensa rival.



A los 6 minutos, Sebastián Ubilla metió un pase en profundidad para Maicol Cabrera, que rápidamente quiso definir a la salida del portero Franco Torgnascioli, pero el meta ruletero estuvo atento para llegar primero el balón y resguardarlo. Seis minutos después era el turno de Everton de intentar, con un remate elevadísimo de Cecilio Waterman tras una gran jugada de Álex Ibacache.



Luego, las oportunidades de gol fueron todas casi calcadas: centro y cabezazo. Primero fue Sebastián Pereira de Everton a los 20' que tiró a las manos de Mauricio Viana. Luego fue el turno de Sebastián Ubilla con sendos frentazos en dos oportunidades (38 y 40'), pero su intento solo terminó en balones que se fueron por línea de fondo con mucha distancia de la portería rival.



Ya en el complemento, las cosas cambiaron. Los primeros diez minutos transcurrieron sin jugadas notables, pero a los 58' llegó la apertura de la cuenta a favor de los viñamarinos. Benjamín Rivera metió un pase largo buscando a Cristian Menéndez, que amortiguó el esférico con el pecho, dio media vuelta y de primera definió ante el achique de Mauricio Viana. Eso sí, en un comienzo la conquista fue anulada por supuesta posición de adelanto, pero tras aviso del VAR, el árbitro Felipe González declaró el gol como legítimo.



Las huestes ruleteras explotaron de alegría, y liderados por el "Polaco", los jugadores corrieron celebrando en dirección a la banca para abrazar a su entrenador Roberto Sensini, quien hace unos días sufrió la pérdida de su madre. Gesto emocionante por parte de sus dirigidos que conmovió a las redes sociales.



Si bien el resto del segundo tiempo hubo acercamientos de Santiago Wanderers al área rival a través de disparos de Néstor Canelon (64') y Matías Marín (73'), el elenco "caturro" no fue capaz de hacer la jugada distinta o la definición precisa para poder marcar el empate. La guinda de la torta para el mal momento de los dirigidos por Víctor Rivero, ocurrió a los 93' cuando Aldrix Jara fue expulsado por una dura falta sobre Cristian Díaz. Cuatro minutos después, Felipe González alzó las manos al cielo y puso fin al clásico de la Quinta Región que ciertamente no tuvo la emoción de años anteriores.



Con este resultado, Everton asciende a la octava posición con 12 puntos, mientras que Santiago Wanderers permanece como colista absoluto con 1 unidad. Los de Viña del Mar enfrentarán en la próxima fecha a Huachipato de visita, duelo a disputarse el sábado 5 de junio. Ese mismo día, los de Valparaíso tendrán un desafío no menor: recibir en condición de locales al campeón del fútbol chileno, Universidad Católica.