Everton ficha a arquero argentino que tuvo problemas con Diego Maradona

24Horas.cl TVN

28.12.2018

Everton confirmó este viernes el fichaje de Cristián Campestrini, experimentado arquero argentino de 38 años que se encontraba sin club luego de vivir una confusa situación con Diego Maradona.

El nuevo golero viñamarino viene de un largo tiempo sin jugar, debido a los líos con el DT de Dorados de Sinaloa, quien lo había intentado fichar para el Dinamo Brest cuando el 'Pelusa' era presidente del club de Bielorrusia.

Desde ahí, la relación entre ambos sólo sumó problemas, puesto que Campestrini quedó a la deriva esperando que Maradona lo lleve a Dorados, club donde militaba el meta antes de aceptar la propuesta del '10'.

"Acá corren las palabras y los valores de cada uno más que la mala suerte; Maradona era el presidente. No recibí ninguna disculpa de Maradona.Es más, me bloqueó cuando le pregunté si podía volver a confiar en él después de lo que me hizo. Fue un momento doloroso, ni Buffon iba a conseguir club en 24 horas", dijo en su momento el guardapalos.

Señalar que el nuevo jugador de Everton tiene una dilatada trayectoria, que incluso le costó jugar tres partidos por la Selección de Argentina.