Everton le dio el primer golpe a Coquimbo Unido con un gol sobre la hora en Copa Chile

Agencia Aton

18.08.2021

Everton dio el primer golpe en la segunda semifinal de Copa Chile y derrotó por 2-1 a Coquimbo Unido, en el partido de ida disputado en el estadio Sausalito. En un rudo y disputado compromiso bajo la lluvia, ambas escuadras sacaron a relucir sus virtudes para llegar a un empate que se mantuvo hasta el minuto 90+3', instancia en la cual Cecilio Waterman se las arregló para conseguir un penal y marcar el tanto que deja a los suyos con una leve ventaja para acceder a la final.



En el minuto 22, Juan Cuevas protagonizaba la primera llegada de peligro entrando por el sector izquierdo del área. Tras una buena jugada personal, el argentino quiso sorprender a Matías Cano con un zurdazo sutil, pero lamentablemente su envío terminaba dando con el techo de la red. Anteriormente, Jorge Gatica (14’) había avisado con un disparo de media distancia ampliamente desviado por sobre el travesaño.





Luego a los 26’, Cristopher Medina quiso poner incómoda a la defensa coquimbana con un zurdazo que se fue ampliamente desviado por el palo izquierdo de Cano. La misma fórmula ocupó Luca Pontigo (33'), en una de las pocas aproximaciones del Pirata, pero su aventura se fue con amplia distancia de la portería resguardada por Franco Torgnascioli.



Ya en el complemento, los dueños de casa comenzaban a mostrarse más osados en ataque. Sin ir más allá, apenas habían pasado 40 segundos desde el inicio de la segunda mitad cuando Everton marcaba el 1-0 gracias a Cecilio Waterman. Los ruleteros se abrazaban, pero la alegría no duraría mucho, pues el guardalíneas determinó que el panameño estaba en posición de adelanto tras pase de Cuevas.



A los 59’, llegaba finalmente el 1-0 a favor de los viñamarinos. De balón detenido, Juan Cuevas envió el balón al centro del área, sector en el que apareció en solitario Rodrigo Echeverría para cabecear al palo derecho de Matías Cano. Con esta conquista, el equipo dirigido por Héctor Tapia recibía su primer gol en contra por Copa Chile.





Los ruleteros estuvieron cerca de estirar las cifras en el 77’, pero el árbitro asistente dijo lo contrario nuevamente. Era una jugada calcada a la apertura de la cuenta, con un centro por derecha de Cuevas de pelota detenida. Por el segundo palo aparecía Rodrigo Echeverría para pivotear al centro y dejar en inmejorable posición a Diego Oyarzún, que definía solo. No obstante, el ex Universidad de Chile se encontraba en posición de adelanto al inicio de la jugada.



Pero los coquimbanos no se rindieron y lograron igualar las acciones en el 82’. Un tiro libre por derecha cerca del terreno de juego fue enviado a zona caliente por Jorge Gatica, y cerca de la línea del área grande, Sergio Felipe se elevó por los aires para mandar un cabezazo al palo izquierdo de Torgnascioli, quien por más que se estiró no pudo hacer nada para evitar el 1-1 de los visitantes.



Cuando el partido parecía abrochado, una mano de Benjamín Vidal en área propia interrumpió un promisorio centro de Cecilio Waterman, por lo que Héctor Jona sancionó penal a favor de los “oro y cielo”. Tras el balón se ubicó el panameño, quien sacó un derechazo colocado al palo izquierdo de Cano, quien se lanzó al otro lado completamente engañado. El espigado centroamericano no falló y sobre el final le dio el triunfo a los suyos.





Buena ventaja para los dirigidos de Roberto Sensini, de cara al partido de vuelta, y un duro golpe para los “aurinegros”. No obstante, se trata de un resultado ajustado que podría tener un infartante desenlace en el próximo encuentro, el cual se jugará el miércoles 01 de septiembre a las 16:30 horas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.