Everton vs. Universidad de Concepción: Horario y dónde ver el partido que dará inicio al Campeonato Nacional 2020

Agencia Uno

24.01.2020

Este viernes en Viña del Mar, Everton y Universidad de Concepción jugarán el partido inaugural del Campeonato Nacional 2020, con diferentes metas para cada equipo.

Los “ruleteros” se reforzaron con nueve incorporaciones, y quieren dejar atrás la mala campaña del año 2019, en donde finalizaron a solo 5 puntos de la zona de descenso, antes de que se diera por terminado el torneo.

Dentro de las mayores novedades del plantel, están las llegadas de Johnny Herrera, Rodrigo Echeverría, Sebastián Pol y Patricio Rubio, entre otros.

Por su parte, el “campanil”, que fue colista en el anterior certamen, parte esta temporada en la parte baja de la tabla de coeficiente por el descenso a Primera B.

El cuadro de la Región del Biobío sumo 12 nuevas caras, luego de perder a jugadores emblemáticos, como Cristián Muñoz, Luis Pedro Figueroa y Rubio, además del DT Francisco Bozán.

El partido entre Everton y Universidad de Concepción, válido por la primera fecha del Campeonato Nacional 2020, se jugará a partir de las 18:30 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

PROGRAMACIÓN

Everton vs. Universidad de Concepción

Viernes 24 de enero

18:30 horas

*Transmite CDF Premium

PROGRAMACIÓN 1° FECHA

Viernes 24 de enero

18:30 Everton vs. U. de Concepción

21:00 O'Higgins vs. Unión La Calera

Sábado 25 de enero

18:00 Deportes Antofagasta vs. Coquimbo Unido

20:30 Audax Italiano vs. Cobresal

Domingo 26 de enero

12:00 Santiago Wanderers vs. Universidad Católica

18:00 Huachipato vs. Universidad de Chile

20:30 Unión Española vs. Deportes Iquique

Lunes 27 de enero

19:30 Colo Colo vs. Palestino

Martes 28 de enero

19:00 Curicó Unido vs. Ascenso 2

Tabla de posiciones:

Tabla de goleadores: