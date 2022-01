Ex delantero de la U es pretendido por River Plate: "Se contactaron conmigo y les dije que sí"

24horas tvn

12.01.2022

La temporada que hizo Valentín Castellanos con la camiseta del New York City de Estados Unidos provocó que fuese sondeado por equipos de Europa, elogiado por Pep Guardiola y ahora tentado por River Plate de Argentina.

Así lo reconoció el propio futbolista de 23 años que en sus inicios fue desechado por Universidad de Chile. "Se contactaron conmigo, se contactaron también con mi agente. Me plantearon la situación de si quería venir para acá. Que te llame Gallardo, que es uno de los mejores técnicos del mundo, no le puedes decir que no", expresó.

"Me llamaron para ver cómo estaba la situación para venir, si estaba interesado y obviamente que le dije que sí. Que te llame River en esta situación, como está jugando ahora, no se le puede decir que no", agregó.

Si bien el futbolista tiene el deseo de jugar en el torneo argentino, la posibilidad se ve lejana debido a que su club lo quiere vender y habrían importantes ofertas sobre la mesa.

El diario Olé reconoce que hoy la posibilidad se ve lejana, detallando que "allegados al jugador advierten que está tasado en 10 millones de dólares".

SU OLVIDADO PASO POR LA U

El delantero argentino tuvo un breve paso en el 2016 por Universidad de Chile cuando tenía solo 17 años, disputando solo 15 minutos con la camiseta azul en un partido ante Corinthians por la Copa Sudamericana 2017, pero de ahí no jugó más.

Posteriormente fue cedido a Torque de Uruguay, equipo que pertenece al City Football Group, sociedad que entre los clubes que tiene destaca el Manchester City de Inglaterra.

"En la U no tuve continuidad y cuando me vinieron a buscar de Torque no lo dudé. Ahí tuve la suerte de que el técnico Pablo Marini me cambiara de posición, de extremo a centrodelantero, y llegamos a la final del Torneo Intermedio ante Nacional de Montevideo", relató Castellanos a Olé tiempo atrás.

Torque pagó US$180 mil a los azules detallaba El Gráfico.