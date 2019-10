Ex jugador de Audax denuncia racismo y haber sido víctima de un robo

Bernio Verhagen, delantero que llegó a prueba a mediados de temporada, dejó el club realizando duras acusaciones contra sus ex compañeros. "No hay profesionalismo", asegura.

24Horas.cl TVN

31.10.2019

Una polémica denuncia realizó Bernio Verhagen en diálogo con El Mercurio, ya que el delantero nacido en Surinam acusa haber sido víctima de racismo y de otro tipo de ataques por parte de sus ex compañeros de Audax Italiano.

Si bien el jugador que llegó a mediados de temporada tenía contrato vigente con el club, decidió emigrar argumentando que "tuve problemas con el entrenador y algunos de mis compañeros".

Consultado por el matutino sobre qué tipo de problemas tuvo, Verhagen denunció: "Algunos compañeros me hacían bromas racistas, me decían mono y si yo hacía una broma de vuelta, ellos se enojaban (...) Me decían muchas cosas estúpidas como ´esclavo´".

¿Quién le decía eso? El delantero de 25 años evitó dar nombres, pero sí lanzó que "son los que juegan habitualmente, algunos de los mejores del equipo".

Verhagen además acusa haber sido víctima de un robo dentro del mismo plantel, detallando que tras recibir su sueldo, "alguien me robó la plata en el camarín", sosteniendo que está seguro de que fue alguien del equipo itálico.

Respecto al comportamiento de los jugadores de Audax, fue contundente. "Beben alcohol y cerveza. No hay profesionalismo", mientras que del entrenador Juan José Ribera, afirma que "no me trataba como persona, me trataba como mierda".

Tabla de posiciones:

Tabla de goleadores:

.