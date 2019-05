Ex jugador de Colo Colo recuerda su paso por el club: "Es la mejor etapa de mi carrera"

24Horas.cl Tvn

21.05.2019

Octavio Rivero dejó Colo Colo en junio de 2018, donde fue clave en la obtención del título 32º de los “albos”. Tras casi cumplirse un año de su salida del Monumental, el uruguayo confesó que su paso por Macul fue la mejor etapa de su carrera.

El delantero de 27 años se desempeña actualmente en Nacional de Montevideo, donde ha convertido cinco goles en nueve partidos, pero aseguró que le gustaría volver a Chile. “No sé qué haremos más adelante, pero me gustaría volver a vivir en Santiago. Colo Colo es un tremendo equipo, del pueblo y del barrio. Y, por suerte, la gente me quiere mucho. Chile me quedó grabado”, sostuvo a La Diaria de Uruguay.

En la misma entrevista, Rivero recordó su paso por los “albos” e indicó que ha sido donde mejor se ha desempeñado. “Estuve dos años y por ahora es la mejor etapa de mi carrera. Hasta el día de hoy hablo con mis compañeros y Paz, nuestra hija, es chilena. El mismo día que nació, salió lo del pase a México”, agregó.

El ex Vancouver Whitecaps de la MLS convirtió en total 23 goles en Colo Colo, cinco de ellos en la campaña que consagró al “Cacique” por última vez, en el Torneo de Transición 2017.