Ex promesa de Colo Colo reparte medicamentos tras dejar el fútbol: "Es riesgoso"

12.05.2020

"Trabajo en una empresa de transporte de medicamentos que el dueño es mi hermano mayor. Llevamos medicamentos a las clínicas, abastecemos de diálisis también. En eso estoy ahora y viendo si más adelante yo también hago algún emprendimiento".

Así Juan Pablo Arenas, integrante del plantel de la Roja que disputó el Mundial sub 20 de Canadá, resumió su presente en diálogo con Emol luego de haber dejado el fútbol profesional.

El "Cachorro", como era apodado, destacó en el inicio de su carrera siendo considerado como una de las promesas de Colo Colo, integrando además esa Selección que también conformaron Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Mauricio Isla, entre otros, sin embargo él nunca logró consolidarse.

Hoy Arenas detalla que en su nueva labor "hemos tenido harto trabajo en el tema de llevar los medicamentos. Es riesgoso, pero siempre cumpliendo con las normas necesarias para evitar el contagio (...)Siempre con resguardos".





SU CARRERA COMO FUTBOLISTA

Consultado por Emol respecto al motivo por el cual no logró despegar como profesional, Arenas reconoce: "Soy muy autocrítico en ese sentido. Malas decisiones que tomé en su momento, fui mal asesorado en esa etapa de mi vida".

"Creo que por las lesiones o más falta de oportunidades, cuando me querían de algunos lados no se llegó a acuerdo en tema de club a club, porque mi pase era de Colo Colo. Son cosas que pasan, y por algo ocurren las cosas y no se pudo llegar más lejos, pero a mí me pone contento, me enorgullece que llegué a jugar profesionalmente. Me hubiese gustado llegar más arriba, pero no se pudo. La vida es así y hay que seguirla", agregó.

Respecto a si volvería al fútbol profesional (su último club fue el AS Puma de Costa Rica en 2018), Arenas no cierra la posibilidad.

"La esperanza siempre está de volver, soy joven y realista que tengo 33 años y como está la cosa... La esperanza siempre está, me mantengo entrenando. Oficialmente todavía no estoy retirado", respondió.

Arenas en su carrera como jugador militó en equipos como Magallanes, Santiago Morning, Deportes Melipilla, Provincial Osorno, Trasandino, entre otros.