Ex U de Chile se confiesa: "Si me daban a elegir, habría ido a Colo Colo"

29.10.2020

“Estoy demasiado feliz en Universidad de Chile, he sentido el apoyo de los jugadores, además ya conocía a Isaac Díaz de Ñublense, por lo que me siento más cómodo todavía”.

Así, a fines de junio de 2013, Marcelo Jorquera manifestaba su alegría por transformarse en el segundo refuerzo azul de aquella temporada después haber sido pretendido también por el archirrival Colo Colo.

Hoy, varios años después, el lateral izquierdo que actualmente se desempeña en Cobresal reconoció en diálogo con AS Chile que "no tuve decisión, porque si me daban a elegir habría ido a Colo Colo. Desde chico soy hincha del club, íbamos harto al estadio con toda mi familia y me llamo Marcelo Pablo por Barticciotto".

"Deseaba estar un grande, pero no lo aproveché. Igual mi familia, pese a ser colocolina, me apoyaba, aunque no sé si se cambiaron de equipo en esa etapa, jajajá", agregó.

Consultado sobre el motivo por el cual no logró rendir en Universidad de Chile, Jorquera asume: "Soy muy autocrítico y fue todo culpa mía, no hubo por otra situación".

"No estaba maduro y no era responsable, me daba todo lo mismo. Pensaba que ya había llegado a la U y había ganado todo, pero no es así. En cualquier momento llega el bajón y hay que dar la vuelta larga. Igual estoy seguro que si sigo así se puede dar la opción de volver a un grande", agregó el jugador de 28 años.