Exigen los puntos: Denuncia de U. de Concepción a Everton complicaría a la 'U' en la "tabla del descenso"

24Horas.cl TVN, Agencia Aton

31.12.2020

Justo cuando la lucha por el descenso está al rojo, el desenlace podría tener un momento clave que enredaría a Everton y complicaría a Universidad de Chile.

Es que Universidad de Concepción ingresó una denuncia contra el cuadro ruletero al acusar que infringió el artículo 30, por lo que pidió los tres puntos del empate sin goles contra los viñamarinos.

El abogado del Campanil, Juan Pablo Yáñez, confirmó a Cooperativa la denuncia debido a que el jugador Kevin Figueroa no fue inscrito debidamente antes del encuentro tras la lesión de Benjamín Berríos.

"El artículo 30 de las bases del Campeonato establece el procedimiento para los jugadores reservas, en este caso tenemos a Figueroa que fue incorporado irregularmente y jugó los últimos minutos de partido", reconoció Yáñez.

El DT del conjunto 'Oro y Cielo', Roberto Sensini, reemplazó a Berríos por Gary Moya en el equipo titular, mientras que Figueroa ocupó el lugar vacío en la banca e ingresó en el minuto 83. Pero las bases señalan que "el jugador sustituto que reemplazare al jugador titular que no pudo comenzar el partido no podrá ser sustituido en la banca por otro jugador no incluido en la planilla".

Es por esto que Universidad de Concepción realizó la denuncia y reclamó los tres puntos, mientras que Everton arriesga perder el punto conseguido y un castigo económico de 500 UF, por lo que el Campanil, penúltimo en la tabla ponderada, acortaría distancia con Universidad de Chile.

La defensa 'ruletera'

Poco después de conocerse la acusación de la U. de Concepción, Everton hizo público un comunicado en donde reconoce su error administrativo, puesto que asumen que el jugador fue agregado en un tiempo menor al que indica el reglamento.

"Respecto a la denuncia realizada por Universidad de Concepción refiriéndose a un error administrativo en el encuentro disputado el lunes, Everton de Viña del Mar aclara lo siguiente.

Inicialmente el jugador Benjamín Berríos había sido considerado en la planilla de jugadores para el partido del lunes entre Universidad de Concepción, pero el volante se resintió en el calentamiento por lo que fue reemplazado en la nómina oficial por Kevin Figueroa. El cambio en la planilla preliminar, que consideraba a Berrios, se realizó alrededor de 30 minutos antes de que comenzara el encuentro, modificación que quedó respaldada en la planilla oficial del encuentro. Este tipo de modificaciones son habituales en la actividad y no corresponden a una falla administrativa como se ha tratado de imponer en esta ocasión. De hecho, la mayoría de los equipos citan a más jugadores el día del partido, para resguardarse ante eventualidades de este tipo".

