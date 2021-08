"Fabián Orellana no era la primera opción": El jugador que pidió Gustavo Poyet para la UC

24horas tvn

27.08.2021

Luego de que Colo Colo decidiera bajarse de la carrera por fichar a Fabián Orellana, todo indica que el experimentado delantero chileno se convertirá en el nuevo refuerzo de Universidad Católica.

No obstante, según informaron en "De fútbol se habla así" de Directv, Orellana no era el nombre que dio el técnico cruzado Gustavo Poyet para reforzar a su equipo.

"Faltan detalles mínimos para que Fabián Orellana sea nuevo jugador de la UC. No era la primera opción de Gustavo Poyet, quien acercó el nombre de Walter Chalá", afirmaron.

¿Quién es? Delantero ecuatoriano de 29 años que actualmente milita en la Universidad Católica de Ecuador. Anteriormente jugó por equipos como Rubin Kazán, Independiente del Valle, Deportivo Cuenca, entre otros.

Esta es la programación completa de la 19° fecha del Campeonato Nacional:



SÁBADO 28 DE AGOSTO



15:00 horas, Palestino vs. Universidad Católica, estadio Municipal de La Cisterna.

20:00 horas, Ñublense vs. Deportes Melipilla, estadio Nelson Oyarzún.



DOMINGO 29 DE AGOSTO



11:30 horas, Everton vs. Deportes Antofagasta, estadio Sausalito.

14:00 horas, Huachipato vs. Universidad de Chile, estadio Cap Acero.

16:30 horas, Colo Colo vs. Cobresal, estadio Monumental.

19:00 horas, Unión Española vs. Unión La Calera, estadio Santa Laura.



LUNES 30 DE AGOSTO



18:30 horas, Audax Italiano vs. O'Higgins, estadio Municipal de La Pintana.

21:00 horas, Curicó Unido vs. Deportes La Serena, estadio La Granja.



Equipo libre: Santiago Wanderers.