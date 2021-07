Falcón reconoce el interés de Nacional y critica su actualidad en Colo Colo: "Hoy no estoy jugando"

24Horas.cl Tvn

29.07.2021

Maximiliano Falcón fue uno de los jugadores que los hinchas de Colo Colo más extrañaron en el partido frente Santiago Wanderers, quien no habría sido citado al encuentro por molestias físicas.

No obstante, el uruguayo hace ya varios partidos perdió la titularidad en el equipo tras la recuperación de Matías Zaldivia y la llegada de Emiliano Amor.

Ahora el zaguero charrúa está siendo buscado por Nacional de Montevideo y no mira con malos ojos volver a jugar a su país.

"Mi representante habló con Nacional, a mí no me llamó nadie. Que un club como ese se fije en mi es algo muy bueno y más estando un técnico que me conoce", confesó Falcón en conversación con Radio Sport 890 de Uruguay.

En esa línea, recalcó que "me encantaría jugar en Nacional pero yo tengo que ser profesional, esta es mi carrera y no le cierro las puertas a ningún equipo".

Para finalizar, sobre Colo Colo, aseguró que "es un club hermoso, me ha tratado de maravilla, pero la realidad es que hoy no estoy jugando. No estoy teniendo la continuidad que tuve cuando llegué a Chile".