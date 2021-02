Fecha clave del torneo: Las probabilidades de que Colo Colo gane ante Cobresal según las apuestas

24horas tvn

10.02.2021

Este jueves a las 18:30 Colo Colo, Coquimbo, Iquique y Audax juegan sus últimas fichas para continuar en la división de honor. ‘Los albos’ reciben a Cobresal, los piratas visitan a Everton en El Sausalito y los Dragones Celestes buscarán el milagro ante un comprometido cuadro itálico.

Jornada simultánea que será decisiva para los cuatro colistas del Campeonato Nacional.

Colo Colo vs Cobresal: Estadio Monumental David Arellano

Los dirigidos de Quinteros aún no salen de la zona incómoda, el empate ante Iquique el sábado apretó más las cosas en la parte baja, por lo que ganar es fundamental para albos. Una victoria les haría alcanzar 40 puntos alejándolos definitivamente del descenso directo.

Betsson en su proyección le da cartel de favorito a Colo Colo contra Cobresal con un 53% de probabilidades, pagando 1.78 pesos como cuota asignada al resultado que haría respirar finalmente con tranquilidad a los ‘albos’.

Cobresal pasó de pelear por zafar de ‘la B’ a estar en zona de Copa Sudamericana por sobre Huachipato con igual cantidad de puntos. Ganar y estirar su diferencia de goles es fundamental para los de El Salvador para mantener su lugar en la cita. Betsson les da un 25% de chances que eso suceda, pagando una cuota de 3.75.

Audax Italiano vs Iquique: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos





El retorno al fútbol no le vino bien a Audax; desde que se reinició el torneo los de La Florida no han podido mantener un ritmo regular, primero alejándose de zona de copas y hoy al filo de la zona de descenso. Betsson entiende que para los itálicos solo les sirve ganar, por lo que les da categoría de favoritos con un 43% de chances de obtener una victoria en Ñuñoa, con una cuota de 2.20.

Iquique por su parte ya no le queda más que ganar, sus últimos dos empates los tienen colgando del precipicio por lo que para no dejar la división- debe ganarle a Audax este jueves y a Wanderers el sábado, esperando que Colo Colo y los itálicos enreden puntos al finalizar el torneo. Betsson estima un 30% de probabilidades de un triunfo ‘celeste’ ofreciendo una cuota de 3.10.

Coquimbo Unido vs Everton: Estadio Francisco Sánchez Rumoroso





La fragata de los ‘piratas’ está a punto de hundirse, su último lugar en la tabla de posiciones los tiene al borde del descenso y para optar a alguna chance no solo deben ganarle a Everton y Palestino, sino que es imperante que Colo Colo e Iquique pierdan en sus duelos respectivos. Para Betsson las posibilidades de llevarse el botín ante los viñamarinos son de solo un 31% ofreciendo una cuota de 3.00.

Everton se perfila como favorito para ganar el partido, con un 41% de chances. Para los ‘oro y cielo’ el descenso está lejos y ganar significaría remontar y soñar con meterse en zona de copa. La casa de apuestas ofrece pagar 2.30 veces el monto apostado por quienes confíen en un triunfo del visitante.

Esta es la programación completa de la 33° fecha del Campeonato Nacional:



MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO



10:30 horas, Deportes Antofagasta vs. O'Higgins, estadio Calvo y Bascuñán.

18:30 horas, Unión Española vs. Deportes La Serena, estadio Santa Laura.

18:30 horas, Curicó Unido vs. Universidad de Chile, estadio La Granja.

21:30 horas, Universidad Católica vs. Unión La Calera, estadio San Carlos de Apoquindo.



JUEVES 11 DE FEBRERO



18:30 horas, Colo Colo vs. Cobresal, estadio Monumental.

18:30 horas, Coquimbo Unido vs. Everton, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

18:30 horas, Audax Italiano vs. Deportes Iquique, Estadio Nacional.

18:30 horas, Santiago Wanderers vs. Universidad de Concepción, estadio Elías Figueroa.

21:00 horas, Huachipato vs. Palestino, estadio CAP.