Felicevich rompe el silencio ante acusaciones de manejar el fútbol chileno: "Todo es mentira"

24Horas.cl TVN

10.06.2019

El representante de los referentes de la Roja, Fernando Felicevich, rompió el silencio y se refirió a las acusaciones que lo apuntan a manejar el fútbol chileno y a la supuestas consecuencias que sufren los jugadores que no se incorporan a su firma Twenty Two.

"Que manejamos los clubes, que manejamos las selecciones menores, que manejamos la adulta, que esto y lo otro. Todas mentiras", señaló el agente en entrevista con La Tercera.

"Somos una empresa importante en la representación de jugadores. Llevamos 15 años en el negocio, fuimos uno de los primeros en profesionalizar, invertir, viajar, generar vínculos internacionales. Tuvimos la suerte y el privilegio de trabajar con una parte importante de la generación dorada de jugadores que tantas alegrías dio al país. Pero de ahí a hablar de imperio hay un trecho largo", agregó.

Felicevich también se refirió al supuesto manejo de las nominaciones de los jugadores de La Roja. "Estos mitos no solo me perjudican, sino también son una falta de respeto a la Selección, su entrenador y hasta el presidente de la ANFP. Si yo pudiese influir en las nóminas de la selección, tenga por seguro que en Brasil estarían Orellana, Enzo Roco, el chueco Mena, Benja Kuscevic, Felipe Gutiérrez, Matías Fernández, Valdivia y tantos otros que me gustan".

Sobre la supuestas consecuencias (como no ser considerados en sus equipos o selecciones) que habrían sufrido jugadores que han decidido no seguir en Twenty Two como Edgardo Abdala, Yerco Oyadenel y Joaquín Gutiérrez, Felicevich manifestó que "el jugador puede dejar de trabajar libremente en cualquier momento con un representante".

"Los contratos son mandatos revocables fácilmente. Es un trámite que dura cinco minutos. Y en TwentyTwo, con un mensaje basta para terminar la relación. Si un jugador nos dice que quiere seguir otro camino, un apretón de manos, un mucha suerte y listo. Nadie retiene a nadie contra su voluntad (...)", detalló.

Ante la pregunta si él le maneja las redes sociales a jugadores como Arturo Vidal, Gary Medel, respondió: "Ninguno de ellos deja que nadie les maneje nada. Sus vidas las manejan ellos y así tiene que ser".

"Las redes sociales son importantes, más para algunos que para otros. Pero son su vínculo directo con los hinchas, con la gente. Y es claro que cada uno hace lo que quiere en las redes. A veces piden algún consejo y feliz les doy mi opinión. Pero cada uno de nosotros toma las decisiones en su vida. Como debe ser", concluyó.