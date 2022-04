"No hay peor sordo que el que no quiere oír": Felicevich vuelve a negar ser propietario de la 'U' y se abre a que lo investiguen

24Horas.cl Tvn

21.04.2022

El representante de jugadores, Fernando Felicevich, rompió el silencio y volvió a negar haber comprado parte de la Universidad de Chile tras diversos rumores que lo ligaron con la tienda laica, lo que incluso llevó a que los hinchas instalaran un lienzo en su contra, el cual decía "Felicevich devuelve el club".

El argentino conversó con el periodista Jorge Gómez en el podcast Pelotazo al Vacío, en el cual recalcó que no es propietario del club azul, asegurando que "cuando pasan ciertos límites (...) se me presenta la obligación de tener que desmentir, intervenir. La 'U' es tan grande a nivel deportivo, quizás la más grande de Chile (...) Es un tema muy importante que merece respeto y no tengo porqué estar involucrado en una cosa así. Por eso aclaré (en Twitter), porque me parece una irresponsabilidad muy grande y muy peligroso".

Una vez más, quiero aclarar que no tuve, no tengo y jamás voy a tener participación en la propiedad de Azul Azul. Hay algunos que han armado una campaña para hacer parecer que si. Mienten. Sistemáticamente. Todos los días. Ya voy a descubrir quien les está pagando para mentir! — Fernando Felicevich (@ffelicevich) April 17, 2022

Asimismo indicó que Michael Clark, el actual timonel del club azul, "ha declarado varias veces que no hay representantes. Ha dicho que yo no estoy involucrado (...) Uno dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Los nombres están ahí, con la participación que cada uno tiene en el club".

"Si el mismo presidente dio los nombres al rector y a la SVS (Superintendencia de Valores y Seguros de Chile) ¿Qué más hay que hacer? ¿Sabes qué me gustaría? Como pasó en el caso de los árbitros que viniera alguien y me dijera 'señor Felicevich, vamos a investigar si usted es dueño de la 'U'", agregó el publicista de profesión.

Del mismo modo señaló que su nombre siempre es señalado cuando el rendimiento de los equipos es bajo. Según dijo, "cuando Colo Colo ganó cuatro títulos seguidos y peleó la Sudamericana, yo representaba a Borghi y a muchos jugadores, y nadie decía nada. Pero cuando peleó el descenso y yo tenía tres jugadores, me metían a mí".

También puso otro ejemplo, recordando que en la época de Sampaoli en la 'U' tenía muchos más jugadores representados que cuando el club peleó el descenso.

Además destacó que ahora, "el club donde más jugadores tengo es Universidad Católica. Por una cuestión de afinidad, por muchas razones".

Dardos a los medios

El representante también apuntó sus dardos a los medios de comunicación, asegurando que "cuando decidí dedicarme a esto, lo último que quise es ser un personaje público (...) Hay un grupo de periodistas que se han encargado de crear un personaje basado en mitos. Yo los ayudé porque nunca hablo, nunca doy nota. No me interesa participar en eso".

"¿Quién me quiere cagar? Es un grupo de periodistas muy chico que viene construyendo una historia que pasó un límite", enfatizó Felicevich, quien también recordó otros rumores que lo vinculaban a las nóminas de La Roja.

Selección Chilena

Felicevich continuó diciendo "¿Cuántos años llevo escuchando que yo hago las nóminas de la Selección Chilena? Eso es inventar con respecto a mí y también faltarle el respeto a Bielsa, Borghi, Lasarte, Sampaoli, Pizzi, Rueda. ¿Yo les voy a hacer la lista? ¿Ellos pondrán en riesgo su prestigio por mí? ¿Por qué? Es una locura".

El argentino continuó señalando que sus representados de la 'Generación Dorada' continuarán participando del proceso de 'La Roja' señalando que "los jugadores que están cerca mío, no hay ninguno que no quiera continuar en la selección".

"Como dijo Arturo (Vidal), seguirán viniendo hasta que uno les quite el puesto, hasta que se demuestre que haya uno mejor en su posición" agregando que "a los históricos los van a mandar a la banca jugadores con personalidad".