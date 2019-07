Felipe Campos y las acusaciones contra Insaurralde: "A todos les gusta tener un defensor como él"

24Horas.cl TVN

19.07.2019

Primero fue el técnico Mario Salas y ahora fue el turno del lateral Felipe Campos quien salió en defensa de Juan Manuel Insaurralde, quien ha sido criticado por su forma de juego, tildándolo incluso como "carnicero" por un medio deportivo.

En conferencia de prensa, Campos sostuvo que en el camarín de Colo Colo "no se habló del tema porque no le dimos importancia, ya que para nosotros las cosas quedan en la cancha".

Incluso el lateral se animó a revelar una broma que le lanzó a Insaurralde. "Justo lo vi y le pregunté a cuánto tenía el kilo de carne", declaró, provocando la risa de los presentes, ironizando así a ese apodo de "carnicero".

Respecto al partido ante Barnechea, Campos sostuvo: "No estamos relajados pensando en que vamos con ventaja. Ya nos pasó con Puerto Montt y eso nos sirvió como experiencia para que no vuelva a ocurrir. Vamos a entrar pensando en que el partido esta empatado sin goles".

Amarillas y rojas del Chaco en los últimos 10 años. pic.twitter.com/KEf1Ha2XXb — Colo-Colo (@ColoColo) July 19, 2019

PROGRAMACIÓN COPA CHILE - VUELTA OCTAVOS DE FINAL:

Sábado 20 de julio



Unión San Felipe vs. Audax Italiano (0-0 en la ida). 12:30 horas. Estadio Municipal de San Felipe.



Universidad de Chile vs. Deportes Temuco (1-0 en la ida). 15:00 horas. Estadio Nacional.



Cobresal vs. Deportes Iquique (1-1 en la ida). 15:00 horas. Estadio El Cobre.



O'Higgins vs. Everton (0-1 en la ida). 17:30 horas. Estadio El Teniente.



Deportes Valdivia vs. Unión Española (0-0 en la ida). 17:30 horas. Estadio Parque Municipal.





Domingo 21 de julio



Barnechea vs. Colo Colo (0-3 en la ida). 12:00 horas. Estadio Nacional.



Ñublense vs. Unión La Calera (1-1 en la ida). 15:00 horas. Bicentenario 'Nelson Oyarzún'.



Universidad Católica vs. Santiago Morning (2-0 en la ida). 18:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.