Felipe Flores firmó acuerdo con Blanco y Negro para salvar su casa

El delantero se comprometió a pagar un total de 13 cuotas a la concesionaria. "La casa es mi mayor bien y no imaginaba perderla”, expresó.

Agencia Uno

17.06.2019

El delantero de Deportes Antofagasta, Felipe Flores, habría firmado un acuerdo este lunes con Blanco y Negro (ByN) para evitar el remate de su vivienda.



Según informó La Tercera, el ex atacante de Colo Colo se comprometió a pagar un total de 13 cuotas a la concesionaria, por un monto de $5.076.000 cada una.



De esta forma, Flores podrá evitar perder la propiedad que posee en el barrio El Remanso de Chicureo. Al respecto, señaló a La Tercera que “estoy más tranquilo, naturalmente. La intención siempre fue llegar a un acuerdo, pero las fórmulas no daban. La casa es mi mayor bien y no imaginaba perderla”.



En la misma línea, agregó que “habría sido muy duro. Nunca quise tener problemas con Colo Colo, que es el club que me formó y al que le tengo un cariño súper especial”.

EL ORIGEN DE LA DEUDA

Flores fue demandando por Blanco y Negro por una deuda que data de 2015 cuando el delantero acordó su salida de Colo Colo para emigrar a Xolos de Tijuana de México.

En ese entonces, Flores le pidió al club albo que rescindieran su contrato que le restaba un año de vínculo, pero Aníbal Mosa accedió a hacerlo pero tras la firma de un pagaré de 100 mil dólares (70 millones de pesos aprox.) para la concesionaria.