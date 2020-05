Felipe Flores vuelve a recordar el 'maleficio' de la 'U' en el Monumental: "Es un tema sicológico"

El actual delantero de Deportes Antofagasta volvió a rememorar que habló con un jugador azul, donde no se explican la razón de la larga racha negativa.

07.05.2020

Felipe Flores, jugador de Deportes Antofagasta y voz autorizada para hablar de la historia reciente de Colo Colo, volvió a analizar y conversar sobre las razones por las que él cree que Universidad de Chile no ha podido superar a los albos en el Estadio Monumental desde 2001.

"Tuve la oportunidad de conversar con un jugador de la 'U' que jugó contra Colo Colo en el Monumental y me decía que al ir, motivados, con un buen momento, con estadios en contra... pero que pasaba algo que no sabía decir", dijo el atacante a CDF.

Al mismo tiempo, agregó que "creo que pasa por un tema psicológico que no puedan ganar en el Monumental. Han salido campeones de Sudamericana, le ganaron a brasileños, argentinos… No sé qué pasará, pero creo que es un tema psicológico".

Por otro lado, Flores no descartó un posible regreso a futuro a Colo Colo, equipo del que se declara hincha y totalmente encariñado de la institución.

"Siempre voy a querer regresar, le tengo un cariño muy especial a la institución. Y si el día de mañana está la posibilidad de volver, bienvenido sea. Pero si no, no me pondré triste", subrayó.

Finalmente, sentenció que "los momentos más lindos que tengo en mi vida son gracias al fútbol y el 80 por ciento lo viví en Colo Colo, por eso uno le tiene un cariño especial, de defender al club del que uno es hincha".

