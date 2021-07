"Feliz por este gran paso": El presente del ex Colo Colo Iván Rossi

24horas tvn

15.07.2021

"Me dijeron que llegaba al más grande de Chile y no me mentían, lo estoy viviendo". Con esta declaración Iván Rossi se presentaba como refuerzo de Colo Colo el 13 de agosto de 2019.

Luego de un breve paso por los albos, disputando solo seis partidos, el volante argentino regresó en 2020 al club dueño de su pase River Plate.

¿Qué fue de él?

Después de un largo tiempo alejado de las canchas tras no ser considerado por River Plate, Rossi dejó el club trasandino para emigrar al fútbol italiano y sumarse al Società Sportiva Sambenedettese.

Hoy sin embargo el ex volante de Colo Colo comunicó vía Instagram su nuevo club: Sport Marítimo de la primera división de Portugal.

"Feliz por este gran paso. Gracias Sport Marítimo por la bienvenida y la oportunidad", publicó el volante de 27 años.