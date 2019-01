Fernández Vial va por Arturo Sanhueza: "Las posibilidades son ciertas"

El ex volante de Colo Colo dejó recientemente Cobreloa y todo apunta a que continuará su carrera en el club que lo formó.

31.01.2019

Con 39 años, Arturo Sanhueza se prepara para su próximo desafío en el fútbol, siendo Fernández Vial su más probable destino luego de dejar Cobreloa la semana pasada.

"Conversamos con Arturo, pero hasta ahora no se ha concretado nada. Es una decisión que debemos tomar como directorio, y mientras ello no ocurre no podemos decir que es nuestro jugador", aclaró a La Estrella de Concepción, el director deportivo del club aurinegro Javier Araujo.

"Las posibilidades son ciertas, pero mientras no haya un acuerdo, debemos ser cautos", agregó respecto al posible retorno del volante que emigró desde Fernández Vial en 1999 para luego militar en equipos como Wanderers, Colo Colo, Iquique, entre otros.

El mismo matutino recuerda que Sanhueza precisamente destacó lo importante que sería para él volver a Fernández Vial. "Lógicamente que sería bonito. Mis hijos me lo han comentado", expresó anteriormente.