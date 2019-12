Fernando Cornejo y su llegada a la U: "El doctor debe dar el visto bueno y ahí ya estaríamos OK"

Agencia Uno

18.12.2019

El mediocampista nacional Fernando Cornejo se refirió este miércoles a su inminente llegada a Universidad de Chile como refuerzo para la temporada 2020, calificando como “un desafío grande” el arribar al elenco colegial desde Coquimbo Unido.



El volante de 23 años solo está a la espera de lo que diga el cuerpo médico azul para firmar en el equipo que dirige Hernán Caputto.