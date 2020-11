Fernando de Paul: "Estando en el plantel, nadie le dijo a Caputto que estaba cansado de él"

El portero de Universidad de Chile se refirió a las polémicas declaraciones que realizó Johnny Herrera respecto al ex entrenador de los azules.

10.11.2020

"(Hernán Caputto) es el entrenador con menos carácter que he conocido. Pero a él siempre le hicieron la pega, se notaba mucho que las decisiones las tomaba la gente de arriba. Caputto era un títere, un tonto útil de Goldberg y Vargas, que lo usaban para hacer lo que se les cantaba".



Con esas declaraciones Johnny Herrera, ex portero y símbolo de Universidad de Chile, actualmente en Everton de Viña del Mar, disparó con todo contra el ahora ex entrenador de los azules.





En ese sentido, Fernando de Paul, actual portero de los azules se refirió a los dichos de Herrera desmarcándose de la situación. "Debe ser su opinión sobre Hernán, y la manifestó y cada uno tiene un pensamiento diferente, y él lo querrá manifestar. Yo, estando en el plantel, no vi que nadie le dijera en su momento que estaba cansado, y con Hernán siempre hemos sido de hablar las cosas, y ninguno en su momento se lo dijo como él sí nos dijo cosas a los jugadores", reconoció el cancerbero.



"Esa es una opinión que tuvo Johnny. Como él opina algo, otro puede opinar otra cosas. Yo puedo hablar de lo que veía acá y la relación era buena. Después, la opinión que pueda tener yo no debe tener importancia", añadió.

EL NUEVO DT: RAFAEL DUDAMEL



Pero también, "Tuto" comentó la llegada del venezolano Rafael Dudamel como nuevo DT de la U: "Hoy el nuevo técnico se presentó con nosotros. Desde mañana vamos a estar a su disposición. Tenemos que adaptarnos rápido a la idea y las exigencias que va a poner en lo futbolístico. No nos queda de otra que trabajar de la mejor manera. Nosotros tenemos que responder en cancha".

Por último, sobre el duelo frente a Santiago Wanderers, sostuvo: "Va a ser un partido difícil, como lo fue en cancha de Valparaíso. Ellos han mejorado mucho, creo que será muy parejo, intenso. Vamos a realizar lo posible para quedarnos con los tres puntos, porque los necesitamos un montón".

