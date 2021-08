Fernando de Paul sobre las críticas que recibe: "No tienen nada que hacer y dicen: 'bueno, critiquemos a este h... del Tuto'

24Horas.cl Tvn

El pasado domingo Universidad de Chile sufrió su primera derrota en 9 partidos bajo el mando de Esteban Valencia ante Cobresal. El encuentro también estuvo marcado por la vuelta de Fernando de Paul bajo los tres palos tras su expulsión ante Curicó que lo dejó tres fechas sin jugar.

El portero y capitán de los azules se refirió a las críticas que ha recibido desde diferentes sectores por su actuar y rendimiento.

"Es un lugar donde se genera muchas críticas, estar en un club así. Hay gente que quiere que esté acá, otros no, pero estamos expuestos a eso, lo sabemos muy bien. No me modifica en mis objetivos, en mis convicciones, para nada", partió diciendo de Paul en conferencia de prensa.

"Me causa exactamente lo mismo, algunas hasta me dan risa, terminan diciendo cosas que no son. La tomo como de quien viene. Para mí están aburridos, no tienen nada que hacer y dicen: 'bueno, critiquemos a este huevón del Tuto', agregó.

Por otra parte, el arquero de la U también excusó al plantel de no haberse despedido de la hinchada tras perder con Cobresal en El Teniente de Rancagua, en el primer partido con público, tras casi un año y medio sin espectadores.

"No es excusa ni nada, no es que nosotros no valoremos a la gente, se nos pasó... nos pueden criticar de falta de respetos, pero les aseguro que no es así. Nosotros estamos muy orgullosos del público que tenemos y el país sabe lo que es el hincha de la U. Pido las disculpas a nombre del plantel y estamos muy contentos de tenerlos", sentenció el capitán azul.