Fernando Gaibor no descarta opción en Colo Colo: "No tendría ningún tipo de problema en ir"

24Horas.cl TVN

07.10.2020

En las últimas horas, y tras la presentación oficial de Gustavo Quinteros como DT de Colo Colo, comenzó a surgir el nombre del mediocampista ecuatoriano Fernando Gaibor como posible refuerzo de los albos.

El ex seleccionado de su país no descartó una posible opción en el 'Cacique', pero incluso se mostró sorprendido por este rumor, ya que no ha habido acercamiento alguno.

"Desde ayer que empecé a recibir este tipo de noticias, no ha habido ningún acercamiento. Al profe Gustavo lo conozco mucho y muy bien. No hay llamado y nada al respecto al tema", dijo en diálogo con Radio Futuro.

Sobre si la opción de llegar a Macul aumenta por estar Quinteros en el banco, el mediocampista sostuvo que "está bastante fuerte el rumor y estoy muy sorprendido el tema. Lo conozco y espero que le vaya muy bien en Colo Colo".

Al mismo tiempo, aseguró que no está al detalle de la actualidad del fútbol chileno, sentenciando que analizará una posible oferta.

"No he seguido muy de cerca la liga, tengo familiares, amigos allá y siempre intercambiamos cosas de fútbol. No es tan desconocido para mi, tuve de compañero al Gato Silva. Si llega algo, hay que analizarla y no tendría ningún tipo de problema en ir"

Ya está aquí ⚪⚫ ¡Bienvenido Gustavo Quinteros a Colo-Colo! pic.twitter.com/uaydaQrGPz — Colo-Colo (Desde 🏡) (@ColoColo) October 6, 2020

Finalmente analizó su enredada situación contractual, donde el jugador pertenece a Independiente de Avellaneda, pero él se considera "libre" al estar entrampado en un tema legal.

"Yo tuve un paso a préstamo en Emiratos Árabes y ahora estoy en un tema legal con Independiente por falta de pago y estamos en un proceso. Ellos dicen que tienen la razón y yo digo que no. Está en FIFA. En rigor estoy como jugador libre", cerró.

Tabla de posiciones Campeonato Nacional 2020:

Tabla de goleadores Campeonato Nacional 2020: